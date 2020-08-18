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برلمان

خارجية النواب عن الاتفاقية المصرية اليونانية: إنجاز للرئيس السيسي لحماية حقوق مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان التى وافق عليها البرلمان تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعزز العلاقات مع بعض القوى فى المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية.

وأوضح أن الرئيس السيسي استطاع من خلال الدبلوماسية الرئاسية والقمم الرئاسية مع قيادة جمهورية اليونان تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة لما يمثله ذلك من اهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الاهمية.

وأضاف كريم درويش، أن الاتفاق يضفى مشروعية قانونية دولية إلى مصر فى البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية فى منطقتها الاقتصادية فى توقيت بالغ الدلالة فى ظل التنافس الدولى على غاز وثروات المتوسط ورسالة مفادها أن غاز وثروات المتوسط ليس رهنا بإجراءات أو مواقف بعض الدول وانما تنبع من حرص مصري خالص على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002.

ولفت درويش إلى أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان تحدد خطا أحمر جديدا لأمنها القومى يضاف للخط الأحمر الذى حددته فى سرت والجفرة أمام المحاولات التوسعية للبعض.

وختم رئيس خارجية النواب تصريحه، مؤكدا أن الاتفاق المشار إليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة حيث قادت مصر الجهود لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة فى يناير الماضى كمنتدى دولى للتعاون والتشاور بين الدول المعنية فى منطقة المتوسط.
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