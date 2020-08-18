غدا.. انتهاء المدة الثانية للتقديم فى مسابقة قيادات المحليات

تنتهى المدة التى حددتها وزارة التنمية المحلية للتقديم لمسابقة وظائف قيادات المحليات، غدا الاربعاء ، والتي اعلنت عنها في مايو الماضي لشغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات.





وكانت الوزارة مدة التقديم للمسابقة للمرة الثانية لمدة 15 يوما بعد انتهاء فترة المدة الاولي للتقديم في 30 يوليو الماضي.





وجاء مد التقديم نظرا للاقبال الشديد علي التقديم وحرص وزارة التنمية المحلية على ضخ دماء جديدة في المحليات.

تأتي المسابقة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).





وتلقت الوزارة حوالي ١٧٥٠ طلبًا من الراغبين فى التقدم للمسابقة، عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الإنترنت ( www.mld.gov.eg ) حتي نهاية يوليو الماضي.





ويقتصر التقديم علي التقديم إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.



