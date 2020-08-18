15 مليار جنيه استثمارات .. الزراعة : انخفاض كبير في أسعار الدواجن







يؤكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، أن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة الدواجن واللحوم الحمراء فكان مشروع البتلو لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة فى متناول الجميع .





وأشار " القرش" خلال تصريحات لـ " صدى البلد " ، إلي أنه تم تخصيص 19 ألف فدان لإقامة وأشار " القرش" خلال تصريحات لـ " صدى البلد " ، إلي أنه تم تخصيص 19 ألف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني ، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء.





وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أن الدواجن انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الراهنة وهذا يعود إلي الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى هذا المجال وبالتالى استطعنا تحقيق 15 مليار جنيه استثمارات فى هذا القطاع ، فضلا عن توفير الأعلاف للدواجن .





ونوه إلي أن تشديد الرقابة على المزارع سبب فى زيادة إنتاج الدواجن حيث يتم تحصينها ضد الأمراض وبالتالى تقل مسببات الوفاة ، موضحا أننا كنا نستورد كميات من الدواجن ، ولكن خلال السنوات الأخيرة حققنا الاكتفاء الذاتى ، وذلك بعدما نجحنا فى إنتاج ما يقرب من مليار و400 ألف طائر سنويا.



