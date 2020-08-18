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أخبار البلد

15 مليار جنيه استثمارات .. الزراعة : انخفاض كبير في أسعار الدواجن

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:45 م
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
شهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، فبعدما وصل الكيلو إلي 40 جنيها ببعض الأسواق أصبح الآن يتم بيعها بأسعار تتراوح من 17 الى 19 جنيها .


يؤكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، أن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة الدواجن واللحوم الحمراء فكان مشروع البتلو لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة فى متناول الجميع .


وأشار " القرش" خلال تصريحات لـ " صدى البلد " ، إلي أنه تم تخصيص 19 ألف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء.


وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أن الدواجن انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الراهنة وهذا يعود إلي الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى هذا المجال وبالتالى استطعنا تحقيق 15 مليار جنيه استثمارات فى هذا القطاع ، فضلا عن توفير الأعلاف للدواجن .


ونوه إلي أن تشديد الرقابة على المزارع سبب فى زيادة إنتاج الدواجن حيث يتم تحصينها ضد الأمراض وبالتالى تقل مسببات الوفاة ، موضحا أننا كنا نستورد كميات من الدواجن ، ولكن خلال السنوات الأخيرة حققنا الاكتفاء الذاتى ، وذلك بعدما نجحنا فى إنتاج ما يقرب من مليار و400 ألف طائر سنويا.

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