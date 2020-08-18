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رياضة

كورونا رايح جاي.. القصة الكاملة لـ أزمة عينات لاعبي المصري ولماذا تراجع اتحاد الكرة؟

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:51 م
تحليل فيروس كورونا
تحليل فيروس كورونا
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عمرو الحلوانى
ألغى اتحاد كرة القدم قراره بشأن اعتبار المصري البورسعيدي منسحبا من مباراته الماضية أمام الإسماعيلى التى كان من المقرر إقامتها بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الممتاز .

كان قرار اتحاد الكرة بعد تأكده التام من ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل فريق المصري لأكثر من 10 لاعبين، ولم يتوقف اتحاد الكرة عند هذا الحد، بل قرر تأجيل مباراة المصري والاتحاد التى كان من المقرر إقامتها اليوم فى الجولة الـ 20 .

بداية القصة، فوجئ الجهاز الفني ولاعبو المصري بوجود 16 عينة إيجابية فى التحاليل "المسحة الطبية" التى أجراها الفريق قبل مواجهة حرس الحدود فى الجولة الـ 18 بالدوري، وعلى الفور قرر اتحاد الكرة إلغاء مباراة الحرس.

وعقب تأجيل مباراة حرس الحدود، أصر اتحاد الكرة على عدم تأجيل مباراة الفريق البورسعيدى أمام الإسماعيلى إلا فى حالة إصابة أكثر من 10 لاعبين بصفوف الفريق بالكورونا وفقا للوائح التى وضعها.

وبالفعل أجرى اتحاد الكرة مسحة طبية جديدة للمصري وقرر وفقا لما هو معلن إقامة مباراة المصري والإسماعيلي فى موعدها، وهو الأمر الذى تم رفضه بشكل نهائي من قبل مسئولى المصري، وأصر الجبلاية على إقامة المباراة وأخطر الإسماعيلى على الذهاب لملعب برج العرب وبالفعل ذهب الدراويش بجانب حكام المباراة وتم احتسابها لصالح الإسماعيلى واعتبار المصري منسحبا.

وفور مرور عدة أيام، فاجأ اتحاد الكرة الجميع، وأصدر بيانا رسميا يؤكد حدوث خطأ فى عينات المصري الخاصة بمواجهة الإسماعيلى وقرر إعادة المباراة من جديد بجانب تأجيل مباراة المصري والاتحاد نتيجة استمرار إصابات كورونا.

وفى هذا السياق، وجه طارق العشري الشكر إلى مسئولى اتحاد الكرة نتيجة تفهم موقف المصري وإعادة مباراة الإسماعيلى، مؤكدا أن الفريق يمر بمرحلة صعبة للغاية نتيجة الإصابات الكبيرة بين صفوفه بفيروس كورونا.

وأكد العشري رغبة المصري فى استكمال الدوري مشيرا إلى إنه بمجرد شفاء اللاعبين والجهاز الفنى سيتم العودة لخوض التدريبات والتجهيز لاستئناف مسابقة الدوري.

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