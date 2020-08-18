محمد مصطفى يكتب: "وحشتنا صلاة الجمعة"

تعودنا منذ الصغر أن يوم الجمعة هو يوم حلول السعادة والراحة والطمأنينة ، لما له من بريق خاص مختلف عن باقي الأيام.









فبعد أن تشرق شمس هذا اليوم تُرفع درجة الاستعداد القصوى في بيوت المسلمين للتجهيز والإعداد لأداء صلاة الجمعة، ثم بعد أداء الصلاة هناك العديد من العادات الطيبة التي يحرص الكثير عليها.. منها زيارة المقابر وصلة الأرحام وزيارة أضرحة آل البيت وممارسة الهوايات بالنسبة للشباب والصغار مثل كرة القدم وغيرها. أما عن تناول الغداء فله إحساس مختلف في هذا اليوم إحساس "اللمة" وهذا لوجود جميع أفراد الأسرة وقد لا يحدث هذا في باقي الأيام ربما لظروف عمل أو دراسة.









وطبيعة الجو في ذلك اليوم دائما لها طابع مميز فإذا كنت ريفيا فتشعر بنسمات الهواء العليل تنعش الروح وتطيب الجروح، أما إذا كنت من أبناء المدينة فتشعر بالهدوء التام يصاحبه سميفونية زقزقة العصافير تعوضك عن ضوضاء السيارات طوال الأسبوع .









ولكن صلاة الجمعة وكل هذه العادات الجميلة الطيبة حُرمنا منها قرابة الخمسة شهور ولم يعد يوم الجمعة الذي نعرفه بل أصبح يوما عاديا يمر علينا مرور الكرام مثل باقي الأيام والسبب كورونا.









منذ أن ضرب وباء كورونا العالم أُغلقت كل أماكن التجمعات ومنها المساجد للحد من انتشار المرض واستمر ذلك ما يقرب من الخمسة شهور، ونجحت الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة حتى جاء قرار عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن بتحفظ وشروط..كان من ضمن هذه الشروط فتح المساجد مع عدم أداء صلاة الجمعة بالمسجد .









في البداية قرار منع أداء صلاة الجمعة بالمساجد كان معقولا بحجة الحد من التجمعات خاصة أن أعداد الإصابة بالفيروس كانت في تزايد مستمر ولكن بعد بضع أسابيع بدأت أعداد الإصابة تقل بشكل ملحوظ حتى وصلنا إلى خانة المائة في عدد الإصابات ولله الحمد.









وبعد أن وصل عدد الإصابات إلى هذا العدد فما هو المانع من عودة صلاة الجمعة إلى المساجد مرة أخرى بشروط وتحفظ خاصة أننا نشاهد يوميا كمية تجمعات لا يستهان بها سواء في المؤسسات الحكومية والبنوك وقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وعلى مدار اليوم ووقت صلاة الجمعة نصف ساعة كل أسبوع فأين العقل والحكمة هنا ؟!.





ومن الغريب في هذا الموضوع أن الدولة قامت بإجراءات كان من الممكن تأجيلها حاليا مثل انتخابات مجلس الشيوخ التي شاهدت تجمعات أمام لجان الانتخابات واحتكاك بين المواطن واللجنة الانتخابية وأيضا قرار فتح تقديمات على عدادت المياه التي شهدت إقبالا غير عادي وتجمعات أشبه بحرب الشوارع من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، كل هذا ومازلنا لا نعرف متى ستفتح المساجد لصلاة الجمعة ؟ .









وفي النهاية نتمنى من السيد وزير الأوقاف إعادة النظر في هذا الموضوع وسرعة عودة صلاة الجمعة بتحفظ وشروط مثل الوضوء في المنزل وارتداء الكمامة وترك مسافة بين المصلين وبعضهم والخروج من المسجد فور انتهاء الصلاة .









حفظ الله مصرنا الحبيبة شعبا وجيشا وقيادة من كل سوء وشر وأعز الله الإسلام والمسلمين .