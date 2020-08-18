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فن

تحقيق ثم لفت نظر.. تفاصيل الساعات الماضية بين أحمد سعد ونقابة هاني شاكر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:01 م
أحمد سعد - هاني شاكر
أحمد سعد - هاني شاكر
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محمد نبيـل
شد وجذب شهدته الأيام الماضية بين المطرب أحمد سعد ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، على خلفية مشاركته بـأغنية "100 حساب" مع المطرب الشعبي حسن شاكوش والموقوف من قبل النقابة، وهي من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى اسلام شيبسى.

وقبل ساعات، قررت نقابة الموسيقيين خلال الاجتماعى رفع دعوى قضائية على حسن شاكوش لمزاولة المهنة بدون تصريح كما قررت النقابة احالة المطرب احمد سعد الى التحقيق معه بعد طرح الأغنية والتعامل مع حسن شاكوش دون تصريح. 

وقررت النقابة أيضا توجيه خطاب رسمي إلى كل الجهات المسؤولة وشركات الإنتاج لتحذيرهم من التعامل مع أحد شخصى لا يحمل تصريحا بمزاولة المهنة. 


وقد عادت النقابة قبل قليل بقرار من هيئة المكتب بتوجيه لفت النظر إلى الفنان احمد سعد بسبب طرحه اغنية بالاشتراك مع اخر غير مصرح له بالعمل وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.

واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان احمد سعد بعد تفهمه للأمر مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، واشارت النقابة الى ان احمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار.

وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية  استمرارها في الدفاع عن حقوق أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية ضد اي شخص او كيان او جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابي.
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