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محافظات

بعد منعها وصول المياه للمنازل.. ماذا قدمت شمال سيناء لحل مشكلة تضاريس الشوارع بمدينة العريش؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:01 ص
حل مشكلة انقطاع المياه
حل مشكلة انقطاع المياه
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احمد صالح
تعددت شكاوى المواطنين بمنطقة قسم رابع العريش محافظة شمال سيناء ، بسبب عدم وصول المياه بشكل منتظم نتيجة ارتفاعات ومنخفضات "تضاريس"في المنطقة، علاوة على وجود تداخل في المياه مع خطوط مياه الصرف الصحي .

وقال المهندس ياسر العماري رئيس المتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ، إنه توجد مشكلة بالفعل في منطقة قسم رابع التي تضم العديد من الأحياء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تركيب شبكة مياه الشرب الجديدة في بعض المناطق بهذه المنطقة وحتى يمكن عمل توصيل مباشر للمنازل لحل المشكلة.

وقال إنه سيتم استكمال مد خطوط المياه في باقي المناطق للتغلب على التضاريس الموجودة والتي تمنع وصول المياه الى جميع المنازل.
مع استكمال تركيب الشبكة لحل مشكلة تكرار انقطاع المياه أو عدم وصولها الى المنازل في هذه المناطق .

ولفت رئيس المتابعة بالشركة، إلى أن مشكلة تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي يرجع إلى قيام عدد من المواطنين تركيب وصلات مباشرة إلى المنازل من مواسير مجهولة ، تبين فيما بعد بأنها مواسير خاصة بالصرف الصحي.

وقال، إن مشكلة المياه في منطقة قسم رابع العريش يرجع الى ان اعماق خطوط المياه القديمة يصل الى نحو 4 أمتار تقريبًا ووجود ملامسة مع بيارات الصرف الصحي التي كان يتم حفرها قديماً.

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