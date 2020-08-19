بعد منعها وصول المياه للمنازل.. ماذا قدمت شمال سيناء لحل مشكلة تضاريس الشوارع بمدينة العريش؟

تعددت شكاوى المواطنين بمنطقة قسم رابع العريش محافظة شمال سيناء ، بسبب عدم وصول المياه بشكل منتظم نتيجة ارتفاعات ومنخفضات "تضاريس"في المنطقة ، علاوة على وجود تداخل في المياه مع خطوط مياه الصرف الصحي .





وقال المهندس ياسر العماري رئيس المتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ، إنه توجد مشكلة بالفعل في منطقة قسم رابع التي تضم العديد من الأحياء .





وأشار المحافظ إلى أنه تم تركيب شبكة مياه الشرب الجديدة في بعض المناطق بهذه المنطقة وحتى يمكن عمل توصيل مباشر للمنازل لحل المشكلة .





وقال إنه سيتم استكمال مد خطوط المياه في باقي المناطق للتغلب على التضاريس الموجودة والتي تمنع وصول المياه الى جميع المنازل.