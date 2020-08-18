كارتيرون يقرر الدفع بـ5 ناشئين دفعة واحدة فى التشكيل الأساسي لمواجهة نادي مصر

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بخمسة ناشئين في التشكيل الأساسي.





يأتي هذا خلال مباراة نادي مصر المقرر لها مساء اليوم في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الكلية الحربية.





ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني بكل من أحمد عيد وياسين مرعي وحاتم محمد ومحمد عباس وحسام أشرف في التشكيل الأساسي.





وكان الفرنسي كارتيرون قرر إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين من مباراة اليوم .