98.5% لـ الطب و98.2% للأسنان.. مؤشرات كليات الشعبة العلمي بتنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2020 لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات والمعاهد، موضحة أنه سيتم تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق المنزل أو معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.

وللطلاب راغبي الاطلاع على موقع التنسيق يمكنك زيارة الموقع عبر هذا الرابط

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من جانبه، أعلن قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول 2020 بالجامعات "نهنئ أبناءنا الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2020 ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 ، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :

الحد الأدنى عدد الطلاب:

الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165

الإجمـــــــــالي 149685

بينما كشفت مجاميع طلاب الثانوية العامة عن وجود حالة من الاستقرار والثبات فى التنسيق لكليات القمة فى الشعبة العلمية للعلوم هذا العام مقارنة بالعام الماضى.

وتشير المجاميع إلى زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على درجات أكثر من 95% عن العام الماضى، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 88 ألف طالب، وهذا يعنى ارتفاعا فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة فى الشعبتين العلمي والشعبة الأدبية.

وتوجه "صدى البلد" إلى بعض المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات للاطلاع على تفاصيل الأعداد المطلوبة بكليات القمة فى شعبة علمي علوم، فأكدوا أن هناك اتجاها لزيادة الأعداد فى كليات الطب بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة أعداد الأطباء لحاجة سوق العمل وسفر عدد كبير من الأطباء للخارج والأزمة الحقيقية التى فجرتها كورونا، وهو ما يعنى انخفاض الحدود الدنيا لكليات الطب.

وتشير المؤشرات الأولية لتنسيق طلاب شعبة علمى علوم للعام الحالى إلى ثبات التنسيق أو حدوث زيادة طفيفة تصل إلى نصف درجة، مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغ الحد الأدنى لكليات الطب العام الماضي 403.5 أي بنسبة 98.4%، أو يزيد هذا العام ليصل إلى 404 درجات، أي بنسبة 98.5%، خاصة أن كليات الطب البشرى على مستوى الجامعات استقبلت 8500 طالب العام الماضى، وبحسب تصريحات المجلس الأعلى للجامعات، فإن أعداد الطلاب ستزيد 10%، أى ستتخطى أعدادهم التسعة آلاف طالب.





وبالنسبة لكليات الصيدلة ونظرا لوجود زيادة فى أعداد الصيادلة واكتفاء سوق العمل بالصيادلة الحاليين بحسب تصريحات نقابة الصيادلة ووجود وفرة في أعدادهم، فقد تشير المؤشرات إلى ثبات التنسيق العام الماضي بسبب زيادة الأعداد الملتحقة فى كليات الطب، ولذلك سيظل تنسيق العام الماضى ثابتا كما هو أو ستزيد درجات قليلة لن تتخطى الدرجة الواحدة، خاصة أن الحد الأدنى لكليات الصيدلة العام الماضي 403 درجات، أى بنسبة 97.8%، لا سيما وأن أعداد كليات الصيادلة استقبلت 8800 طالب العام الماضى وينخفض عددهم هذا العام أيضا.

وتشير مؤشرات التنسيق إلى ثبات التنسيق فى كليات طب الأسنان عند 403.0 درجة بنسبة 98.2% والعلاج الطبيعي 400.5 درجة، أى بنسبة 94% والطب البيطري 398.0 درجة مثل العام الماضي، بينما قد تكون الزيادة طفيفة تتراوح بين درجة ونصف الدرجة بناءً على الحدود الدنيا بكليات الطب البشرى والصيادلة.









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