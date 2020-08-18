محمد عبد الرحمن: إذا انتقد الجمهور أحد أعمالي فالاعتذار يكون بمشروع جديد

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن رأيه في توجيه اعتذارًا للجمهور عن عمل له إذا وجهت إليه انتقادات كبيرة على السوشيال ميديا.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد":" الاعتذار للجمهور يكون من خلال عمل آخر يحقق نجاحًا، ومن الوارد أن هناك بعض الأوقات ليست لدينا رؤية جيدة لعمل ما، فنعوضه فيما بعده.

وكان قد نشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".