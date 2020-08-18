تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان عمان السينمائي

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي عن برنامج أفلام دورته الافتتاحية تحت شعار (أول فيلم) والذي من المقرر أن يعقد في الفترة ما بين ٢٣ إلى ٣١ أغسطس في العاصمة الأردنية، عمّان.





الدورة الأولى للمهرجان مشابهة لما تم التخطيط له في الربيع الماضي عندما أدى انتشار فيروس كورونا إلى تأجيله.



