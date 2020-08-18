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فن

تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان عمان السينمائي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي عن برنامج أفلام دورته الافتتاحية تحت شعار (أول فيلم) والذي من المقرر أن يعقد في الفترة ما بين ٢٣ إلى ٣١ أغسطس في العاصمة الأردنية، عمّان.

الدورة الأولى للمهرجان مشابهة لما تم التخطيط له في الربيع الماضي عندما أدى انتشار فيروس كورونا إلى تأجيله.

 يتضمن برنامج العروض ٣٠ فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، عربيًا وَدوليًا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة. ويُفتتح المهرجان بالفيلم الفرنسي “البؤساء” للمخرج لادج لي الحائز على العديد من الجوائز.

وتدور أحداث الفيلم عندما ينضم (ستيفان إلي) إلى فرق الشرطة في مونفيرماي، حيث يساعد زميله (كريس) في تحليل الأحداث التي تقع في باريس، من خلال عصابات الأحياء، والتي يقع ضحيتها المواطنين.

وقد حصل على جائزة لجنة التحكیم بمهرجان كان السینمائي الدولي ٢٠١٩.
 
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