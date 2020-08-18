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وكيل النواب: قد يكون غدا أخر يوم جلسات البرلمان ووافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال   سليمان  وهدان  وكيل مجلس النواب ، إن  قانون الإدارة المحلية تم دراسته داخل لجنة الإدارة المحلية وأرسل إلى الجلسة العامة وتم الاعتراض عليه من كافة القوى السياسية وتم إعادته مرة اخرى للجنة الإدارة المحلية  لدراسته مرة اخرى.

وأضاف  سليمان وهدان   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  قانون الإيجارات القديمة تم إدراجه في الجلسة العامة وتم الاعتراض عليه.

وتابع سليمان وهدان:"  قانون الأحوال الشخصية  من ضمن القوانين التي بها مشاكل كثيرة  وكان من الضروري وضع معايير محددة للحفاظ على منتج للطفل  ويكون القانون له رؤية محددة لحل مشاكل الاحوال الشخصية ".

 واكمل سليمان وهدان :"  نحاول ان نصل إلى قانون متوازن للأحوال الشخصية من اجل الحفاظ على قيم املجتمع والحفاظ على الترابط الاسري ".

 ولفت سليمان وهدان :"   قد يكون غدا آخر يوم في جلسات مجلس النواب "، مضيفا :" لدينا جدول أعمال كبير جدا وبه عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج إلى الموافقة عليها  ووافقنا اليوم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصرو اليونان".

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