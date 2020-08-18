ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل.. وتعديات على خط التنظيم في بني سويف

واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض ، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية.









وكذا الإشغالات المخالفة ، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن ، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.





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قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش بالوحدة المحلية لقرية بهبشين، وذلك برئاسة محمد جبر معاون محافظ بني سويف، فتم ضبط أعمال بناء مخالف وتعديات ومبان خارج خط التنظيم تستخدم كحظيرة للماشية، وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.









وتم تحرير محضر لبنزينة مخالفة داخل منزل مخالف، وتحرير محاضر لعدد من المقاهي غير مرخصة، والتي خالفت قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم التشديد على مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة ، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.









وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية،حيث تبين تغيب عدد من العاملين بدون سبب قانونى، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد التحقيق معهم،وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.







