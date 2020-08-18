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محافظات

ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل.. وتعديات على خط التنظيم في بني سويف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:02 م
ضبط بنزينة مخالفة
ضبط بنزينة مخالفة
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محمد عبدالحليم
واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض ، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية.


وكذا الإشغالات المخالفة ، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن ، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.
 

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قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش  بالوحدة المحلية  لقرية بهبشين، وذلك برئاسة محمد جبر معاون محافظ بني سويف، فتم ضبط أعمال بناء مخالف وتعديات ومبان خارج خط التنظيم تستخدم كحظيرة  للماشية، وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون. 


وتم تحرير محضر لبنزينة مخالفة داخل منزل مخالف، وتحرير محاضر لعدد من المقاهي غير مرخصة، والتي خالفت قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم التشديد على مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة ، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. 


وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية،حيث تبين تغيب عدد من العاملين بدون سبب قانونى، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم  بعد التحقيق معهم،وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.


ومن جانبه شدد محافظ بني سويف "بعد مناقشة تقرير اللجنة الميداني" على ضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية المفاجئة ، لضمان تحقيق الانضباط في مستوى الخدمات ،ومواجهة كافة صور المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين، مطالبا بتقرير شهري شامل لنتيجة عمل اللجنة وانعكاسها الايجابي على مستوى الخدمات والمرافق بالقرى لتقييم المنظومة ودعم جهودها.
ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل.. وتعديات على خط التنظيم في بني سويف
ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل.. وتعديات على خط التنظيم في بني سويف
ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل.. وتعديات على خط التنظيم في بني سويف
ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل.. وتعديات على خط التنظيم في بني سويف
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