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برلمان

عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في محاضر اللجان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:59 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد
انتقد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى  الجلسة العامة  لأخذ التصويت النهائي بشأنه .

ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان لا تتغير التعديلات فى الجلسة" .

وتابع :أنا اتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى إجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغير الصياغة مرة اخرى فى الجلسة العامة، متسائلا : "إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟".

وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا انه قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية ،ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى ادخلتىها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة .

من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ،وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان ، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون .
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