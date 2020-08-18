عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في محاضر اللجان

انتقد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه .
ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان لا تتغير التعديلات فى الجلسة" .
وتابع :أنا اتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى إجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغير الصياغة مرة اخرى فى الجلسة العامة، متسائلا : "إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟".
وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا انه قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية ،ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى ادخلتىها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة .
من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ،وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان ، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون .