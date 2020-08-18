عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في محاضر اللجان

انتقد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه .





ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان لا تتغير التعديلات فى الجلسة" .





وتابع :أنا اتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى إجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغير الصياغة مرة اخرى فى الجلسة العامة، متسائلا : "إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟".





وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا انه قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية ،ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى ادخلتىها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة .



