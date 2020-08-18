قياسا بدول العالم.. أستاذ مناعة مصر حققت معجزة في مواجهة أزمة كورونا

أعلن أ.د مجدى بدران، خبير المناعة المصرى، أنه من أجل فهم أسباب التقدم المصرى فى مواجهة فيروس كورونا، ينبغى توضيح معدل الإصابات بالكورونا فى العالم اليوم والذي وصل إلى ٢٨١١ لكل مليون نسمة ، و ١٦٨٢٦ فى كل مليون نسمة فى أمريكا ، و ١٥٧١٧فى كل مليون نسمة فى البرازيل ، و ٩٨٨٨ فى كل مليون نسمة فى جنوب أفريقيا.





بينما المقابل فى مصر ٩٤١ فقط فى كل مليون نسمة، وهذا انجاز تاريخى غير مشهود، مع فيروس مستجد غامض لا يوجد له علاج أو تطعيم.



