قياسا بدول العالم.. أستاذ مناعة مصر حققت معجزة في مواجهة أزمة كورونا

أعلن أ.د مجدى بدران، خبير المناعة المصرى، أنه من أجل فهم أسباب التقدم المصرى فى مواجهة فيروس كورونا، ينبغى توضيح معدل الإصابات بالكورونا فى العالم اليوم والذي وصل إلى ٢٨١١ لكل مليون نسمة ، و ١٦٨٢٦ فى كل مليون نسمة فى أمريكا ، و ١٥٧١٧فى كل مليون نسمة فى البرازيل ، و ٩٨٨٨ فى كل مليون نسمة فى جنوب أفريقيا.
بينما المقابل فى مصر ٩٤١ فقط فى كل مليون نسمة، وهذا انجاز تاريخى غير مشهود، مع فيروس مستجد غامض لا يوجد له علاج أو تطعيم.
وأشار "بدران": "ينبغي أن نوضح أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا فى العالم اليوم هو ٩٩,٤ لكل مليون نسمة ، و ٥٢٣ فى كل مليون نسمة فى أمريكا، و ٥٠٨ فى كل مليون نسمة فى البرازيل ، و ١٩٩ فى كل مليون نسمة فى جنوب أفريقيا ، بينما المقابل فى مصر ٥٠ فقط فى كل مليون نسمة، و هذا إنجاز تاريخى آخر غير مشهود ، مع فيروس الكورونا كوفيد-١٩.