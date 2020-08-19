كيف أتوضأ وساقي في الجبس ؟

وأجاب ممدوح، قائلًا: تستطيع أن تتوضأ ولا مانع وفى هذه الحالة تنصح بعد الوضوء تتيمم ثم تصلى ولا حرج فى ذلك.

وورد تساؤل إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،من سيدة تقول "أجريت عملية ليزر ومنعني الطبيب من وصول الماء إلى العين فكيف أتوضأ ؟

وأجاب جمعة، في فيديو له،قائلا:"إذا لم يتم التمكن من الوضوء بعد نصيحة الطبيب فالحل في هذه المسألة هو التيمم وتأتي السائلة بزلطة نظيفة ويتم تعقيمها وتضرب بها مرتين مرة للوجه ومرة لليدين، حتى لا تضر العملية بشئ.

حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما



الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة، والتأكد من وصول الماء إلى العضو، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن، وإلا، فذلك سنة.

كيفية غسل القدمين أثناء الوضوء



والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة، بالتخليل أو غيره، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس، وليس شرطا، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل، روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً».

وذكر النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه»، ولكن لا بد من تحقق وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول.

حكم الوضوء بدون استنجاء



أيجوز الوضوء بدون استنجاء، موضحًا أن الاستنجاء لإزالة الأذى من البدن أو ما يعلق من البدن من نجاسة بعد قضاء الحاجة وليس شرطا للوضوء الاستنجاء.

وإذا لم يكن ثمة نجاسة فيتوضأ مباشرة ، كمن خرج منه ريح ولم يترتب عليه نجاسة فليس شرطا أن يستنجى من خروج الريح بل يتوضأ مباشرة.

كيفية الوضوء



نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).

غسل الكف 3 مرّات.

المضمضة 3 مرّات.

الاستنشاق بالأنف 3 مرّات.

غسل الوجه 3 مرّات (أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى).

غسل اليدين للمرافق 3 مرّات على أن نبدأ باليد اليمنى.

مسح الرأس مرة واحدة (ويمكن ثلاث).

مسح الأذن مرة واحدة على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاث).

غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرّات (نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع).

نقول بعد الوضوء (أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين).