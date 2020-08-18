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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع اختبارات المرشحين للعمل بفرع جهاز حماية المستهلك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:09 م
حنان مجدي نائب محافظ
حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الاختبارات التي تعقد للموظفين المرشحين للعمل بالفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالخارجة، والذين تم اختيارهم بناء على الإعلان الذي تم مسبقًا. 


وأكدت أن الهدف من الاختبار هو تطوير منظومة العمل بالفرع، ووجهت بتطوير منظومة المرور الميدانى للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من  الاستغلال والجشع.


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وأضافت انه تم وضع خطط وبرامج لحماية المستهلكين وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتطبيق القانون.


يذكر ان محافظة الوادي الجديد ، كانت قد أعلنت عن إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة الخارجة، ضمن خطة الدولة لحماية حقوق المستهلكين و التجاوب الفوري مع شكواهم.

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