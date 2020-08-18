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محافظات

دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:33 م
انهيار بلكونة عقار
انهيار بلكونة عقار بالمنصورة
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همت الحسينى
شهد شارع الكامب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم انهيار اجزاء من سور بلكونة عقار دون خسائر فى الارواح .

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا بشأن أنهيار سور بلكونة بمنطقة شارع الكامب  وعلى الفور توجة لمكان الواقعة  كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى ، مسئولى الإدارة الهندسية والازمات والكوارث بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة  إلى محيط العقار محل الواقعة .

وبالمعاينة تبين وجود إنهيار بسور بلكونة السطح على مساحة متر ونصف للعقار رقم ٢ بمنطقة شحاتة رجب من شارع الكامب، والعقار مكون من دور ارضى ودورين علوين ، ولم ينجم عن الحادث أى خسائر بالارواح او الممتلكات.  

وتمكنت رئاسة حى غرب المنصورة بأزالة كافة مواطن الخطورة بالعقار ورفع الأثار الناجمة عن انهيار السور وفتح الشارع للمارة ، وقد تم عمل كردون امنى بمحيط العقار .

وتقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة .

دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد
دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد
دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد
دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد
دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد
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