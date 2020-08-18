دون خسائر فى الأرواح.. انهيار بلكونة عقار بالمنصورة.. شاهد

شهد شارع الكامب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم انهيار اجزاء من سور بلكونة عقار دون خسائر فى الارواح .





تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا بشأن أنهيار سور بلكونة بمنطقة شارع الكامب وعلى الفور توجة لمكان الواقعة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى ، مسئولى الإدارة الهندسية والازمات والكوارث بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة إلى محيط العقار محل الواقعة .





وبالمعاينة تبين وجود إنهيار بسور بلكونة السطح على مساحة متر ونصف للعقار رقم ٢ بمنطقة شحاتة رجب من شارع الكامب، والعقار مكون من دور ارضى ودورين علوين ، ولم ينجم عن الحادث أى خسائر بالارواح او الممتلكات.





وتمكنت رئاسة حى غرب المنصورة بأزالة كافة مواطن الخطورة بالعقار ورفع الأثار الناجمة عن انهيار السور وفتح الشارع للمارة ، وقد تم عمل كردون امنى بمحيط العقار .





وتقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة .