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تعليم

لطلاب تنسيق 2020 .. 6 معامل حاسبات لتسجيل الرغبات بمناطق مختلفة تابعة لجامعة حلوان .. تفاصيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:14 م
معامل التنسيق
معامل التنسيق
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة . 


وقد أعلنت جامعة حلوان أنه  تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب  وهى : 

-  المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان . 

- معمل بكلية الهندسة بالمطرية  .

- معمل كلية الهندسة بحلوان  بالقرب من محطة مترو حلوان. 

- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة . 

- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك . 

-  معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. 


ونوهت  جامعة حلوان ووزارة التعليم العالى، إنه على طلاب الثانوية العامة الراغبين بكتابة رغباتهم داخل معامل التنسيق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا  من حيث الالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة، ومنع التزاحم والالتزام بارتداء  الكمامات وحمل المطهرات، للحفاظ على سلامتهم . 




بالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات :  

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة 

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق 2020 لطلاب الثانوية العامة يوم 22 اغسطس 2020 ، وذلك وسط إجراءات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا. 


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