كيف تحصل على أجر الشهيد في أزمة كورونا.. داعية يجيب.. فيديو

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن الرسول بشر من يحسن التعامل مع انتشار الوباء المشابه للطاعون، وهو جائحة كورونا، فيقول النبي "فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد".





وأضاف الجفري، في فيديو له، أن في الحديث أخذ بالسبب وهو التزام البيت "فيمكث في البيت" صابر محتسبا طالبا للثواب، "يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله" أي مطمئن القلب عظيم الثقة بالله والتوكل عليه،فمن جمع هذه الصفات كان له مثل أجر الشهيد، وإن لم يصبه الطاعون أو يمت به.





وأشار إلى أنه ينبغي علينا ألا نلتفت للشائعات المغرضة مطمئنين في هذه الجائحة بأنه لا يصيبا إلا ما كتب الله لنا.