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أخبار العالم

بعد سفره المفاجئ.. رئيس وزراء البحرين يجري فحوصات طبية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما) اجتاز الفحص الطبي الدوري.

وقالت:"أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه فحوصات طبية معتادة تكللت بحمدالله بالتوفيق والنجاح، سائلًا المولى عز وجل بأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد".

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر يوم السبت إن خليفة غادر البلاد في زيارة خاصة للخارج دون إبداء أسباب. مكانه الحالي غير معروف.

في وقت سابق من هذا العام، أمضى خليفة بعض الوقت في ألمانيا لتلقي علاج طبي غير محدد، وعاد إلى البحرين في مارس.

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