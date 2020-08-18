AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد الموافقة النهائية.. التوزيع الكامل لمقاعد الفردي في تقسيم الدوائر بانتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر.

وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، كما تقسم إلى اربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة

و تقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وتتعلق المادة الخامسة تتعلق  بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستعرض "صدى البلد"، الـ 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى فيما يلى:
 
وجاءت حصة كل محافظة  وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف ووفقا للجداول المرفقة  كالتالي :

حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على اعلى عدد مقاعد حيث حصلت على 31 مقعدا بينما حصلت الاسكندرية على 16 مقعدا وبورسعيد على مقعدين.

ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الاسماعيلية ب 5 مقاعد و السويس بمقعدين و القليوبية 16 مقعدا.

و حسب القانون يتم تمثيل الشرقية بـ 21 مقعدا والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد و كفر الشيخ على 10 مقاعد.

ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية بـ 14 مقعدا والمنوفية بـ 11 مقعدا و البحيرة 18 مقعدا.

وتحصل الجيزة على 25 مقعدا والفيوم على 10 مقاعد ويتم تمثيل بني سويف بـ 8 مقاعد والمنيا بـ 16 مقعدا وأسيوط بـ 12 مقعدا.

ووفقا للقانون يتم تمثيل سوهاج بـ 14 مقعدا و قنا بـ 9 مقاعد و الأقصر 3 مقاعد فقط و اسوان من خلال 5 مقاعد و مطروح مقعدين و نفس الأمر لمحافظة الوادى الجديد مقعدين و البحر الاحمر 3 مقاعد اما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين و جنوب سيناء أيضا بمقعدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

143 دائرة انتخابية للفردي و4 للقوائم ..تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر أمام التشريعية..والقصبي: القانون راعى التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لجميع أرجاء الجمهورية

تعرف على عدد المقاعد بنظام القوائم في تقسيم الدوائر الجديد

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

143 دائرة للفردي و4 للقوائم .. البرلمان يوافق على قانون تقسيم الدوائر ويحيله لمجلس الدولة

143 دائرة للفردي و4 للقوائم.. البرلمان يوافق على قانون تقسيم الدوائر ويحيله لمجلس الدولة.. عبد العال: المقعد البرلماني لا يخضع لعملية حسابية.. وجدل حول الانحراف النسبي

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على عدد المقاعد بكل محافظة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

ترشيحاتنا

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

مصدر: تحويل ميناء مصراتة لقاعدة عسكرية تركية يهدد استقرار منطقة المتوسط

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

AdvertisementS

بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

لانضمامه إلى هيئة أجنبية .. مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطن سودانى من أصل فلسطينى

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد