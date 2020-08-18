بعد الموافقة النهائية.. التوزيع الكامل لمقاعد الفردي في تقسيم الدوائر بانتخابات مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر.





وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.





وتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، كما تقسم إلى اربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.





وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة





و تقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.





وتتعلق المادة الخامسة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





ويستعرض "صدى البلد"، الـ 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى فيما يلى:

وجاءت حصة كل محافظة وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتالي :





حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على اعلى عدد مقاعد حيث حصلت على 31 مقعدا بينما حصلت الاسكندرية على 16 مقعدا وبورسعيد على مقعدين.





ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الاسماعيلية ب 5 مقاعد و السويس بمقعدين و القليوبية 16 مقعدا.





و حسب القانون يتم تمثيل الشرقية بـ 21 مقعدا والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد و كفر الشيخ على 10 مقاعد.





ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية بـ 14 مقعدا والمنوفية بـ 11 مقعدا و البحيرة 18 مقعدا.





وتحصل الجيزة على 25 مقعدا والفيوم على 10 مقاعد ويتم تمثيل بني سويف بـ 8 مقاعد والمنيا بـ 16 مقعدا وأسيوط بـ 12 مقعدا.



