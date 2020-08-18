الكهرباء: نعمل على مشروعات بتكلفة 4 مليارات جنيه لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء ، إن جائحة كورونا أثرت على عديد الاقتصادات، ومصر أثبتت نجاحها في مواجهتها عن طريق خطوات مدروسة .





وأضاف « حمزة » خلال مداخلة هاتفية على قناة «تن» أن هناك تعاون مصري أوروبي مع شركات مهمين في التنمية ، موضحا أن نعمل على نعمل على مشروعات تنموية بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في القطاع المصري، فضلا عن التحالف الشركة مع هيئة تنمية الطاقة المتجددة.





وأشار المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك خطة استراتيجية وضعتها الدولة لزيادة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع القطاع الخاص، للاستثمار في مصر وهذا يعكس رسائل مهمة خلال الفترة القادمة لجذب الاستثمار.





وأوضح أن مشروع الطاقة المتجددة مخطط تنفذه في 35 شهرا، والهدف من المشروع تقليل الانبعاثات التي تخرج من المحطات الحرارية التقليدية وتوفير فرص عمل، بتوفير 4 آلاف فرصة عمل بالاضافة الي انتاج الطاقة الكهربية سنويا يصل إلى 840 جيجا وات/ ساعة، وهذا المشروع يوفر 175 ألف طن بترول سنويا.