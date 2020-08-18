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ديني

"هو أنتوا هتفتوا".. شاهد رد الإفتاء على بعض التعليقات السخيفة على صفحتها الرسمية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:30 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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يارا زكريا
رد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على بعض التعليقات السخيفة، عبر فيديو البث المباشر على صفحتة دار الإفتاء الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال «ممدوح»: « بعض الناس بتعلق تعليقات سخيفة، يمكن لجان إلكترونية، بعض مغسولي العقول، والتي لا تدل  إلا على أن صاحبها مغيب».

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية: « وأبرز هذه التعلقات، هي: "هو انتوا هتفتوا"، وهو يقصد: "كأنكوا بتألفوا"، رغم أننا الجهة الرسمية المختصة بالإفتاء، وهذه طبيعة عمل الدار بالفعل».

وواصل أمين الفتوى بالإفتاء: « ودا بالظبط زي اللي رايح لدكتور فيكتب له العلاج، ومن ثم يقول له " هتعمل فيها دكتور"؛ فتعلم قبل أن تتكلم».

وخلال فيديو البث المباشر أجاب الدكتور أحمد ممدوح عن سؤال: «هل يمكن الصلاة فى السيارة دون معرفة اتجاه القبلة، إن كنت فى مهمة؟، قائلًا: « بهذا الحال تكون الصلاة باطلة، ويُفضل الانتظار لحين الوصول إلى أى مكان يمكن الوقوف به بالسيارة، والصلاة فى مكان مناسب، بعد معرفة اتجاه القبلة».
 
كما رد على سؤال: «هل يجوز تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة؟» قائلًا: « يجوز تقليب صفات المصحف أثناء الصلاة
 ما لم تكثر هذه الحركات بشكل مبالغ فيه».

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