"هو أنتوا هتفتوا".. شاهد رد الإفتاء على بعض التعليقات السخيفة على صفحتها الرسمية

رد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على بعض التعليقات السخيفة، عبر فيديو البث المباشر على صفحتة دار الإفتاء الرسمية بموقع « فيسبوك».
وقال «ممدوح»: « بعض الناس بتعلق تعليقات سخيفة، يمكن لجان إلكترونية، بعض مغسولي العقول، والتي لا تدل إلا على أن صاحبها مغيب».
وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية: « وأبرز هذه التعلقات، هي: "هو انتوا هتفتوا"، وهو يقصد: "كأنكوا بتألفوا"، رغم أننا الجهة الرسمية المختصة بالإفتاء، وهذه طبيعة عمل الدار بالفعل».
وواصل أمين الفتوى بالإفتاء: « ودا بالظبط زي اللي رايح لدكتور فيكتب له العلاج، ومن ثم يقول له " هتعمل فيها دكتور"؛ فتعلم قبل أن تتكلم».
وخلال فيديو البث المباشر أجاب الدكتور أحمد ممدوح عن سؤال: «هل يمكن الصلاة فى السيارة دون معرفة اتجاه القبلة، إن كنت فى مهمة؟، قائلًا: « بهذا الحال تكون الصلاة باطلة، ويُفضل الانتظار لحين الوصول إلى أى مكان يمكن الوقوف به بالسيارة، والصلاة فى مكان مناسب، بعد معرفة اتجاه القبلة».
كما رد على سؤال: «هل يجوز تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة؟» قائلًا: « يجوز تقليب صفات المصحف أثناء الصلاة
ما لم تكثر هذه الحركات بشكل مبالغ فيه».
ما لم تكثر هذه الحركات بشكل مبالغ فيه».