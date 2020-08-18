موقف غير مبشر .. حارس طنطا: نأمل في الهروب من فخ الهبوط وأرفض الخضوع للتحقيقات

وتابع:" كابتن محمد صلاح المدير الفني تحدث معي من أجل العودة للفريق ولكن أرفض الخضوع للتحقيق وحتى الآن لم يتحدث أحد معي من أجل العودة لصفوف الفريق ".

من نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات

الجولة الـ 20 من مباريات الدوري الممتاز علق على فرج بقوله :" الموقف غير مبشر ونأمل في تحقيق الفوز في المباريات القادمة والهروب من فخ الهبوط لهذا الموسم.

وبسؤاله عن موقف أبناء السيد البدوي عقب الهزيمة التي تلقاها