موقف غير مبشر .. حارس طنطا: نأمل في الهروب من فخ الهبوط وأرفض الخضوع للتحقيقات

رفض علي فرج حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الخضوع للتحقيق داخل مقر النادي عقب مغادرة المعسكر المغلق خلال الفترة الماضية.
وأكد علي فرج في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، أنه يرفض الخضوع للتحقيق من قبل الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد صلاح عقب رحيل أيمن المزين.
وأشار إلى أن حديث محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا من أجل العودة للتدريبات وخوض المباريات مع الفريق، معربا عن ترحيبه الشديد بالعودة من جديد دون الخضوع للتحقيقات عقب مغادرة المعسكر المغلق بمدينة الإسكندرية لوجود بعض الخلافات مع المدير الفني السابق أيمن المزين.
وتابع:" كابتن محمد صلاح المدير الفني تحدث معي من أجل العودة للفريق ولكن أرفض الخضوع للتحقيق وحتى الآن لم يتحدث أحد معي من أجل العودة لصفوف الفريق ".
وبسؤاله عن موقف أبناء السيد البدوي عقب الهزيمة التي تلقاها من نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مباريات الدوري الممتاز علق على فرج بقوله :" الموقف غير مبشر ونأمل في تحقيق الفوز في المباريات القادمة والهروب من فخ الهبوط لهذا الموسم.