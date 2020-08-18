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فن

شريف منير ونيكول سابا مع أمير كرارة.. الليلة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:31 م
نيكول سابا
نيكول سابا
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محمد نبيـل

حبكة درامية معاصرة تعيد تقديم الأسطورة التاريخية الشهيرة وفق أحدث التقنيات السمعية والبصرية، وحشد كبير من نجوم الدراما هم أبرز العناصر المميزة للمسلسل الدرامي الضخم "ألف ليلة وليلة" الذي تعرضه قناة  MBCمصر2 يوميًا بداية من اليوم في تمام العاشرة مساءً.

وكما تجمع قصص "ألف ليلة وليلة" عبر تاريخها الطويل بين قوة "شهريار" وذكاء "شهرذاد" تدور هنا الكثير من الحكايات والوقائع والأحداث التي تتواصل يوميًا بين "شهريار" "شريف منير، و"شهرزاد"، نيكول سابا.

ويجمع "ألف ليلة وليلة"، بين أكثر من خط درامي تشكّله شهرزاد مع شهريار، وما تعانيه عندما تقرّر الانتقام للنساء اللواتي يقتلهن الملك بعد الزواج بهن، فضلًا عن سعيها إلى إنقاذ شقيقتها من سيف الملك، وبموازاة هذا الخط الدرامي تحضر الخطوط الأخرى بقوة في الحكايات التي ترويها شهرزاد، والتي أضيف إليها الإبهار.

وتشهد قصة شهرزاد وشهريار تحولات عدة، فالانتقام الذي أرادته بدايةً لا يلبث أن يتبدّل عندما يطرق الحب بابها، إذ تتغير مشاعرها تجاه الملك وتغلبها عواطفها فتجعلها تعيد حساباتها". وتتحوّل شهرزاد لاحقًا إلى رمز بالنسبة للشعب، كونها استطاعت أن تنقذ بنات جنسها من سيف شهريار.


يتميز مُسلسل "ألف ليلة وليلة" بضخامة الإنتاج سواء في تنفيذ الأزياء والملابس والاكسسوارات، أو من جانب استخدام أحدث التقنيات السمعية والبصية لتقديم مَشاهد جذابة تشبه من حيث الشكل أفلام هوليوود التي تعتمد على الجرافيك من خلال فريق عمل مُشترك ضم إلى جانب المبدعين المصريين خبراء من أمريكا وبولندا قدموا من قبل أعمال الجرافيك في عدد من الأعمال السينمائية العالمية الكبرى منها سلسلة أفلام "هاري بوتر"، و"ذاهوبيت"، و"آيرونمان"، و"مملكة الخواتم".


مسلسل "الف ليلة وليلة" يشارك في بطولته شريف منير، نيكول سابا، أمير كرارة، آسر ياسين، وآخرين، ومن تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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