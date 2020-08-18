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توك شو

4000 فرصة عمل .. الكهرباء تعلن عن خبر سار للمواطنين .. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:30 م
الكهرباء
الكهرباء
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البهي عمرو
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شهد توقيع عقد تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بخليخ السويس، بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة دي أم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن المشروعات التى تتم على أرض مصر تتم بشكل سريع وبأفضل صورة.

ولفت إلى أن الاستثمار بمصر يتم بأهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى مصر يتم وفق الخطط الموضوعة رغم الظروف التي يمر بها العالم.

وأشار إلى أن انتاج هذا المشروع سيتم خلال الـ 35 شهرًا، وكشف أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة تصل لـ 4000 فرصة عمل .

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن جائحة كورونا أثرت على عديد الاقتصادات، ومصر أثبتت نجاحها في مواجهتها عن طريق خطوات مدروسة، موضحًا أن هناك تعاون مصري أوروبي مع شركات مهمين في التنمية ،و نعمل على مشروعات تنموية بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في القطاع المصري، فضلا عن التحالف الشركة مع هيئة تنمية الطاقة المتجددة.


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