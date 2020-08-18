محمود متولي يجرى جراحة الرباط الصليبي على يد طبيب مصرى غدا

يجري محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غدًا الأربعاء، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس.





وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة.





وطلب متولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.





ووافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب، وتحدد غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.