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رياضة

استعدادا لاستئناف النشاط.. سيراميكا كليوباترا يواجه النصر وديا الخميس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:35 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية.

 ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النصر على ملعب الأخير في الرابعة عصر الخميس، حيث يسعى هيثم شعبان إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة.

 ويحاول المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوض عدد كبير من المباريات الودية قبل عودة مباريات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية، في العشرين من سبتمبر المقبل. 

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل قمة جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.
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