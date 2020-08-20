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محافظات

لترشيد المياه.. نجاح أول تجربة لزراعة محصول الأرز بالتنقيط.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:01 ص
زراعة محصول الأرز
زراعة محصول الأرز بالتنقيط
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البحيرة : قسم المحافظات
شهدت قرية "علقام" التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تنفيذ أول تجربة لزراعة الأرز بالتنقيط لتوفير المياة المستخدمة لري الأراضي الزراعية، تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بترشيد الاستهلاك واتباع طرق الري الحديثة.

في نفس السياق قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة، أول قرية تزرع محصول الأرز بالتنقيط، تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بترشيد الاستهلاك واتباع طرق الري الحديثة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات له خلال تقفده الأرض المنزرعة بمحصول الأرز بالتنقيط بقرية علقام، انه جاري مخاطبة مركز البحوث الزراعية لتشكيل لجنة لتقييم تجربة زراعة الأرز بالتنقيط، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما بالتجارب الجديدة في زراعة المحاصيل الزراعية والعمل على دعم المزارعين لتعميم تلك التجارب في اطار الدائم للنهوض بالزراعة فى مصر. 

وأشار " الزواوي" ، إلي إن تم زراعة ١٨ قراط أرز بالطريقة الجديدة، لافتًا إلى أن تم زراعة 184 ألف فدان أرز في الموسم الجديد، مؤكدًا انه التنسيق مع الرى لتلافي مشكلات عدم وجود المياه، متابعًا ان التجربة الجديدة لزراعة محصول الأرز بالتنقيط سوف تتيح لجميع المزارعين زراعة كافة المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أعرب عبد السلام عبد الباقي، صاحب تجربة زراعة محصول الأرز بالتنقيط، عن فرحة لنجاح هذه التجربة، قائلا : " هذا هو العام الثاني لزراعة محصول الأرز بالتنقيط"، مشيرًا أن عمليات الزراعة تكون بنظام البركة علي خطوط تنقيط مياة الري في الأرض الزراعية، والتي تساهم في توفير وتشريد المياة في كافة المحاصيل وخاصة محصول الأرز. 

وأكد عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "، ان الري بالتنقيط يساهم في توفير أكثر من 50% من المياه والمصاريف الخاصة بمحصول الأرز سواء من التقاوي والأسمدة والعمال والسولار، معلنا ان إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 4-5 طن أثناء عملية الحصاد. 

ووجه "عبد الباقي" ، مزراعي مصر، باستخدام الري بالتنقيط فس جميع المحاصيل الزراعية، منوها انه يقوم بالري كل أسبوع فقط، حيث تستغرق عملية الري لقطعة الأرض المنزرعة بمحصول الأرز نحو ساعتين فقط على عكس الري بالغمر الذي كان يستغرق 4 ساعات.
لترشيد المياه.. نجاح أول تجربة لزراعة محصول الأرز بالتنقيط.. شاهد
لترشيد المياه.. نجاح أول تجربة لزراعة محصول الأرز بالتنقيط.. شاهد
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