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حوادث

محاكمة رئيس قطار الإسكندرية في قضية ضحية التذكرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد على سكرتير محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، فى قضية مقتل شاب وإصابة زميله بعد أن أجبرهما على القفز من القطار لعدم قيامهما بدفع ثمن التذكرة.
 
كانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها الماضية، لأقوال كمسارى القطار وسفرى القطار وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم حيث إن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.
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