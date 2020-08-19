محاكمة رئيس قطار الإسكندرية في قضية ضحية التذكرة

تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد على سكرتير محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، فى قضية مقتل شاب وإصابة زميله بعد أن أجبرهما على القفز من القطار لعدم قيامهما بدفع ثمن التذكرة.

كانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها الماضية، لأقوال كمسارى القطار وسفرى القطار وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.



