أمين الفتوى: لا يجوز للمسلم التمرد على الأحكام الشرعية أو العرفية.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممد وح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يحكم الناس في تصرفاتهم وأفعالهم هو الدين، فهو الذي يرسم الإطار العام الذي يعرف من خلاله الحدود.





وأضاف أمين الفتوى، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن هناك شئ أخر يحكم الناس في تصرفاتهم وهو العرف، وهذا يمكن رده أيضا إلى الدين.





وأشار إلى أنه كما لا يجوز للفرد أن يتمرد ويتجاوز الأحكام الشرعية، فكذلك لا يجوز له أن يتمرد على الأحكام الفرعية في الوسط الذي يسكن فيه.





وتابع: كل مجتمع له عرف معين وعلى الإنسان أن يلتزم بأعراف الناس حتى لا يصير شاذا بينهم.



