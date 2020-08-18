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التجلي الأعظم على الأرض المقدسة.. باحث أثري: سيناء مليئة بالآثار بداية من العصور القديمة حتى العصر الإسلامي.. وسانت كاترين وجبل موسى أهمها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:31 م
دير سانت كاترين
دير سانت كاترين
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محمد الاسكندراني
أحمد عامر: 
= دير سانت كاترين أمر ببنائه الإمبراطورة "هيلين" عام 432م
كلمة "كاترين" تعني "الطاهرة" وتحتوي جدرانها على فسيفساء 
= التحف النادرة في الدير تقع على اثني عشر عمودًا ترمز لشهور السنة وإلى الاثنى عشر رسولًا

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن دير "سانت كاترين" أمر ببنائه الإمبراطورة "هيلين" والدة الإمبراطور "قسطنطين" عام 432م، ثم أكُمل في عهد الإمبراطور "جوستينيان" عام 545 م ليكون معقلًا لرهبان سيناء، وقد سُمي في العصور التالية باسم دير "القديسة كاترين" أحد شهداء الإسكندرية، وللدير سور عظيم يحيط بالعديد من المباني تخترقها ممرات ودهاليز وبه أبراج عالية في الأركان.

ونجد أن كلمة "كاترين" تعني "الطاهرة" وسيده العلماء ورجال الدين والفلاسفة والطلبة والبنات العذارى، والدير الآن يضم بداخله سوره الأثري، ويضم شجره العليقه وسبعه عشره كنيسة ومذبحا، وصوامع للرهبان، ومخازن حبوب، ومطابخ وأفران، ومعصرة للزيتون ومكتبة وجامعًا، وبالديرعدة آبار تختلف في قدمها وفي عمقها، كما أنه بالجهة الغربية منه يوجد بستان يضم مجموعة من أشجار الفاكهة ، ومقبرة للرهبان، ومخزنا للعظام.

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وتابع "عامر"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من أقدم الآثار المسيحية في سيناء وإحدى الكنائس الهامة في العالم لما تحويه جدرانها من فسيفساء قديمة، إضافةً إلى التحف النادرة وتقع على اثني عشر عمودًا، يرمز كلًا منها إلى شهر من شهور السنة وإلى الاثنى عشر رسولًا، وهي مبنية من الحجر الجرانيتي الذي بني منه السور، وطول الكنيسة حوالي 38.5م، وعرضها حوالي 19.5م، ومتوسط إرتفاع جدرانها دون السقف حوالي 5 م، وبداخل هذه الكنيسة صفان من الأعمدة.

كما نجد للكنيسة واجهة بسيطة ذو سقف منحدر، كما نجد العديد من الصلبان محفورة على جدرانها، كما نجد على الواجهة الغربية شجرتان نخيل صغيرتان منحوتتان علي الصخر، وباب الكنيسة الأثرى يفتح إلى جهة الغرب، ويتدلى سقفها عدة ثريات نادرة وقناديل نفيسة، كما تزدان حوائطها بمجموعة من الأيقونات التي لا تقدر بمال.

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كما أن على باب الهيكل وفي فناء الكنيسة توجد أربعة شمعدانات كبيرة من النحاس الأصفر، وعلى يمين مذبح الكنيسة يوجد تابوت فضي يضم صندوقين من الذهب، والداخل إلى الهيكل من بابه الأوسط يجد عن يمين وشمال صندوقين من الفضة الخالصة، وإلى يسار الداخل للهيكل من الباب الشمالي توجد رخامه بها نقش، والمهم في هذه الكنيسة أنها قد بنيت على الطراز البازيليكى، ونجد بالكنيسة عدة هياكل جانبية صغيرة تفتح على الأجنحة وكل منها له مذبح ومازال السقف الخشبي للكنيسة موجود.

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وأشار "عامر" إلى أنه جبلا موسى وسربال، كانا يشتركان في القداسة لأن نبي الله موسى الكليم قد تلقي كلمات الله جل جلاله في تلك المنطقة ويرجح أن جبل سربال هو المقصود "بالجبل" في القرآن الكريم، ويبلغ ارتفاع جبل موسى 2258 م، ويوجد أعلى قمته كنيسة صغيرة وجامع يحرص السائحون من كافة أنحاء العالم على تسلق الجبل حتى القمة ومشاهدة شروق الشمس.

ويعد "دير سانت كاترين"، وجبلا موسى وسربال من أهم الآثار الموجودة في سيناء وهما رمزًا هامًا للديانات، كما أنه سيناء مليئة بالآثار بداية من العصور القديمة حتى العصر الإسلامي، فهي تمثل تراث إنساني عظيم وحضارة فريدة.

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