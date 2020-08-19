حالة واحدة لا يجوز اتباع العرف فيها.. أمين الفتوى يكشف عنها.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممد وح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العرف هو ما تعارف عليه الناس واجتمعوا عليه في رفض أمر أو الموافقة على أخر.





وأضاف أمين الفتوى، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه لا يحتكم إلى العرف أو العمل به، في حالة إذا ما كان مخالفا للشرع، كتزويج الفتاة القاصر مثلا.





وكذلك: غصب الفتاة وإجبارها على الزواج من شخص معين، او منع الفتاة من الميراث كما هو منتشر في بعض القري والأرياف.





وتابع: العرف هو مالم يأمر به الشرع أو ينهي عنه، وإنما هو نابع من عادات الناس واتفاقهم على أمر أو رفضهم لغيره.



