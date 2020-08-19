التعليم العالى.. تنسيق المرحلة الأولى 22 أغسطس وجامعة حلوان تدعم بـ6 معامل حاسبات لتسجيل رغبات الطلاب

- التعليم العالى: تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات المصرية لتسجيل رغبات الطلاب بتنسيق 2020
- جامعة حلوان: تجهيز 6 معامل بمناطق مختلفة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة
- التعليم العالى: تنسيق المرحلة الأولى يبدأ 22 أغسطس
أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى عن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2020 لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات والمعاهد، وقد أوضحت أنه سيتم تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق المنزل أو معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.
ونوضح لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2020 بعض التعليمات الهامة التى يجب اتباعها أثناء التسجيل بنظام التنسيق الإلكتروني خاصة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
- تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg
- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.
وبالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
- علي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.
وقد أعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى:
- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان.
- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .
- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.
- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة.
- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك.
- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.
ونوهت جامعة حلوان ووزارة التعليم العالى، إلى أنه على طلاب الثانوية العامة الراغبين في كتابة رغباتهم داخل معامل التنسيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا من حيث الالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة، ومنع التزاحم والالتزام بارتداء الكمامات وحمل المطهرات، للحفاظ على سلامتهم .
وننشر لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2020 الخطوات التى يجب على الطالب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
- قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg
- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-
- يجب على الطالب الالتزام بالقواعد والاسلوب الاتى اثناء ترتيب الاختيارات :
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
- يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) علي حاسبه الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
فى حالة إذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات (وهذا متاح)، يجب أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى سيستمر فى الفترة من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.