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حوادث

السبت.. نظر إلغاء فرض تدابير وقائية على واردات الحديد والبيليت

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار سمير غطاس الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء، السبت المقبل.
 
وأوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإدارى ، برفض الدعوى المقامة من شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
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