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رياضة

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:22 م
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
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محمد سمير
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تغيير أجندة المباريات الدولية هذا العام، وعلى رأسها موافقته على تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الفيفا، في بيان رسمي: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية، بسبب الاضطراب العالمي الناجم عن فيروس كورونا، والذي لا يزال مستمرًا في معظم العالم".

وأضاف: "تأتي هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم، وجاءت من خلال مجموعة العمل في الفيفا الخاصة بالتعامل مع نتائج فيروس كورونا".

وتابع: "تم استبدال فترة المباريات الدولية التي كان مقررًا لها من 31 أغسطس إلى سبتمبر 2020، بفترة أخرى من 24 يناير إلى 1 فبراير 2022".
 
وواصل: "هذا القرار يسرى على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما يعني أنه لا يوجد إطلاق إلزامي للاعبين من الاتحادات الأعضاء المشار لها في سبتمبر 2020".
 
وأردف: "تشمل فترة المباريات الجديدة في يناير 2022 بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيتم تحديد التواريخ في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى المواعيد بطولة الكونكاكاف".

وأتم: "ستواصل مجموعة عمل فيروس كورونا في الفيفا مراقبة الوضع في كل اتحاد، وإذا لزم الأمر سيتم تقديم مقترحات إضافية إلى مجلس الاتحاد".
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