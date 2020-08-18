الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تغيير أجندة المباريات الدولية هذا العام، وعلى رأسها موافقته على تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية.





وقال الفيفا، في بيان رسمي: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية، بسبب الاضطراب العالمي الناجم عن فيروس كورونا، والذي لا يزال مستمرًا في معظم العالم".





وأضاف: "تأتي هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم، وجاءت من خلال مجموعة العمل في الفيفا الخاصة بالتعامل مع نتائج فيروس كورونا".





وتابع: "تم استبدال فترة المباريات الدولية التي كان مقررًا لها من 31 أغسطس إلى سبتمبر 2020، بفترة أخرى من 24 يناير إلى 1 فبراير 2022".

وواصل: "هذا القرار يسرى على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما يعني أنه لا يوجد إطلاق إلزامي للاعبين من الاتحادات الأعضاء المشار لها في سبتمبر 2020".

وأردف: "تشمل فترة المباريات الجديدة في يناير 2022 بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيتم تحديد التواريخ في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى المواعيد بطولة الكونكاكاف".





وأتم: "ستواصل مجموعة عمل فيروس كورونا في الفيفا مراقبة الوضع في كل اتحاد، وإذا لزم الأمر سيتم تقديم مقترحات إضافية إلى مجلس الاتحاد".