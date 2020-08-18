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ديني

يظهر جزء من قدمي أثناء لعب الكاراتيه فهل هذا حرام؟.. دار الإفتاء ترد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:35 م
لعب الكاراتيه
لعب الكاراتيه
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يارا زكريا
" أنا بنت وبلعب كارتيه، وأحيانًا يظهر جزء من قدمي أثناء لعب الكاراتيه فهل هذا حرام؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا «البسي شراب يستر ما يمكن أن ينكشف من قدمك، لن أقول لك لا تلعبي كاراتيه، ولا تلعبي وانت مربطة كي لا تنكشف قدمك، ولكن الأفضل أن ترتدي شراب بحيث يستر قدمك أثناء ارتدائك لزي اللعبة».

ومن ناحية أخرى، "هل زواج البنت بولي غير أبيها صحيح؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك». 

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج صحيح على مذهب أبو حنيفة، لكن الأمر ليس الصحة أو عدم الصحة.

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية  أن الأفضل أن يكون الأب حاضرًا؛ لأجل القبول أو الرضا، فهذا من بر الوالدين، لافتًا إلى «وجود مشكلات مع الأب أو الأم لا يعني ابدًا حرمان الأب من حضور زفاف ابنته أو حقه في أن يكون وليها».

وواصل أمين الفتوى بالدار أنه إذا حدث الزواج وكان الجد للأم هو الولي فالزواج صحيح، وبر الوالدين يحتم على البنت أن تود أبيها وتزوره مع زوجها.


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