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محافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين للمواطنين و11 حالة تصالح

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:54 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء علي عدد 2 عقد تقنين وضع اليد لمنازل مواطنى مدينة ابورديس طبقا للقرار رقم ٤٨لسنة2017م ليكون إجمالى المصدق عليه بمدينة ابورديس عدد30 عقدًا تمت الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.

 كما صدق المحافظ على عدد ثلاث حالات تصالح مخالفات مبانى طبقاُ للقانون رقم 17لسنة2019 م ليصبح عدد الحالات المتصالحة بالمدينة 11 حالة بالمدينة .

كما تم التصديق على قرعة توزيع الإسكان الاجتماعى لعدد 41 مستحق تم الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.

وفي نفس السياق أعلن المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أنه قامت اللجنة الفنيه المشكلة طبقا لقانون التصالح على مخالفات البناء بمدينة ابو رديس يوم الاثنين الموافق 17/8/2020 بالتصالح على عدد 11 مخالفة ليصبح إجمالي الطلبات المقدمة حوالي 600 طلب تصالح بعائد إجمالي 7،600 مليون جنيه حتى تاريخه.

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