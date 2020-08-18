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أخبار البلد

«قومي المرأة» ينعى أقدم محفظة للقرآن الكريم في مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:52 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدي
نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن وعميق الأسى السيدة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن الكريم في مصر والتي وافتها المنية عن عمر ناهز التسعين عامًا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان للمجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء - عن حزنها لوفاة السيدة سميعة بكر، مؤكدة أنها تعد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية المخلصة القادرة على التغلب على كافة الظروف الصعبة وتحويلها إلى نجاح؛ فعلى الرغم من أنها ولدت بإعاقة بصرية إلا أن ذلك لم يمنعها من حفظ القرآن الكريم، كما وهبت حياتها لتحفيظه وأصبحت رمزًا يأتي إليه طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة من داخل مصر وخارجها ليتعلموا منها.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة السيدة سميعة بكر وجميع طلابها حول العالم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن الشيخة سميعة بكر ولدت في عام 1930 بقرية ابنهس، بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واشتهرت بدقة حفظها للقرآن الكريم وعلم القراءات في مصر والعالم، كما كانت تتمتع بصوت عذب في تلاوة القرآن الكريم، ما جعل طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة يفدون إليها من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والآسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينهلوا من علمها.
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