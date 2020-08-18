كيف استندت المحكمة الدولية لأدلة اغتيال الحريري؟.. قانوني يوضح

15 عاما مرت على حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري، وأدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.





قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن السلطة التقديرية للقاضى فى قضية اغتيال الحريري غلبت وسائل الاثبات المختلفة باعتبارها سلطة تقديرية يحتكرها القاضى. فالقاضى ليس ملزما فى استعانته بوسائل الإثبات بترتيب أو بتدرج معين .

وأوضح "سلامة"، فى تصريحات لـ صدى البلد، أن القانون الدولى يقضي بأنه إذا كان القاضى يستعين بالدليل الذى يستريح إليه ضميره فإنه يستبعد أى دليل لا يقتنع به ويستوى فى ذلك اعتراف المتهم مع شهادة الشهود وتقرير الخبراء أو المحررات التى يمكن ان يحتوى عليها ملف الدعوة .





وأضاف : إذا القاضى حكم حكما حرا فهو ينتقى من بين عناصر الأدلة والقرائن ما يطمئن اليه ضميره ولو كان هذا الدليل يتناقض مع أدلة أخري قائمة فى القضية حتى لو تعارض مع تقارير الخبراء ويبذل القاضى كل مجهوداته للوصول لاكتشاف الحقيقة وتكوين قناعات شخصية عن طريق ضميره ويجوز اثبات الجرائم عدا الاحوال التى ينص فيها القانون على غير ذلك. فالقانون بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو النظام الاساسي للمحكمة وقواعد الادلة والاثبات .

أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.





وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.

وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.

وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبهين بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبهين بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.

وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبهين بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".