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ديني

لما بكي أبو بكر من الفرحة.. الحب أبرز معاني الهجرة النبوية.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:04 م
الحب أبرز معاني الهجرة
الحب أبرز معاني الهجرة النبوية
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محمد شحتة
كشف الشيخ أسامة محيي، أحد وعاظ الأزهر الشريف،ـ عن أبرز معاني الهجرة النبوية ، وهي قيمة المحبة والتضحية، تزامنا مع بداية العام الهجري الجديد.


وقال محيي، في فيديو نشرته، الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، إن أحداث الهجرة تجلى فيها شعور الحب، فلا يكاد يخلو موقف من مواقف الهجرة إلا وفيه الحب.


وأشار إلى أن المخاطر كانت تحيط بالمسلمين من كل جانب، فيأتي النبي لصديقه أبي بكر الصديق، يخبره بأن الله قد أذن له بالهجرة متخذا أبا بكر رفيقا له فيها.


وأوضح، أنه كأن قلب أبو بكر يقرص حبا وفرحا ويصدق ذلك، دمعات ذرفتها عيناه، فتقول السيدة عائشة "والله ما كنت أشعر قط أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت بكاء أبي بكر".

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