إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها









قال البنك الأهلي في تقرير صادر عنه، إنه يمكن أيضا اصدار بدل فاقد من البطاقات المفقودة أو التالفة للأفراد وتفعيل إيقاف جهاز رموز الأمان من خلال خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل.









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وذكر انه سيتم اتاحة خدمات البطاقات لكل العملاء لكل المشتركين بخدمة المعاملات المالية و خدمات أجهزة رمز الأمان لكل المشتركين من العملاء في خدمة المعاملات المالية خارج حسابات العميل.









حدد البنك الأهلي رسوم اصدار البطاقات الأصلية وتشمل 3 أنواع " ماستر كارد استاندر، كلاسيك، ماستركارد مصر للطيران" بـ150 جنيها وبطاقات فيزا الذهبية بـ200 جنيه، و بطاقة ماستركارد تيتانيوم بـ250 جنيها.









بالاضافة لرسوم اصدار بطاقة ماستر مارد مانشستر يونايتد بـ250 جنيها وماستر كارد بلاتينوم و فيزا بلاتينوم بـ500 جنيه.