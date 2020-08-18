الري تعلن تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة ..فيديو

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن هناك اجتماعا تم بين مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ورعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن الاجتماع جاء للوصول لاتفاق ملزم لقواعد تشغيل بدء ملء سد النهضة.





وأضاف "السباعي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الاجتماع تم بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقى، استكمالًا لأعمال المفاوضات بين الأطراف الثلاث.





وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أنه تم التباحث حول إجراءات مسار المفاوضات الحالي حتى يوم 28 من الشهر الحالي، مؤكدا أنه سيكون هناك تبادل مقترحات من الدول الثلاث للوقوف على قواعد التشغيل.



