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برلمان

برلماني يطالب بسحب تراخيص الجراجات المخالفة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:01 ص
الجرجات المخالفة
الجرجات المخالفة
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القسم السياسي
قال النائب حسين أبوالوفا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن سوء إستخدام الجراجات الخاصة بالوحدات السكنية مشكلة قديمة الأزل كان لها الأثر المباشر في زيادة التكدس والفوضي  المرورية وإزدحام الشارع المصري ، وذلك من خلال تحويلها إلي محال تجارية والتغافل عن دورها الرئيسي الذي صممت من أجله.

طالب "أبو الوفا" في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، بضرورة تقديم جهود تتمثل في طلبات الإحاطة  من قبل لجنة الإدارة المحلية وذلك بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة هذه المشكلة ووضع العقوبات الملائمة لتلك المخالفات ،للحد من الظواهر الناتجة ذات الأثر السلبي نتيجة سوء الإستغلال القائم داخل شوارع ومدن المحافظات .

أشار عضو مجلس النواب إلي أنه لابد من قيام المحليات بحملات تفتيش للجراجات المخالفة وتوقيع العقوبة الفورية علي ملاك العقارات مع سحب التراخيص مما يضع الأمر علي محمل الجدية ومنع إيجاد فرص للماطلة والأستهتار.

ياتى ذلك بعد أن طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات الي انشطة تجارية بكافة المدن والمراكز والاحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية.

كما طالب " زين الدين " فى بيان له الاجهزة التنفيذية بالمحافظات باعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الاجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الملف الهام متهما الحكومة بالتقصير والإهمال فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان عدم استغلال الجراجات خاصة داخل عواصم المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والاسكندرية وغيرها من المحافظات الاخرى ادى الى حدوث تكدس وفوضى مرورية لاعلاج لها مطالبا من الحكومة الاسراع فى حل الازمات المرورية المزمنة داخل عواصم المحافظات الكبرى.
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