برلماني يطالب بسحب تراخيص الجراجات المخالفة

قال النائب حسين أبوالوفا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن سوء إستخدام الجراجات الخاصة بالوحدات السكنية مشكلة قديمة الأزل كان لها الأثر المباشر في زيادة التكدس والفوضي المرورية وإزدحام الشارع المصري ، وذلك من خلال تحويلها إلي محال تجارية والتغافل عن دورها الرئيسي الذي صممت من أجله.





طالب "أبو الوفا" في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، بضرورة تقديم جهود تتمثل في طلبات الإحاطة من قبل لجنة الإدارة المحلية وذلك بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة هذه المشكلة ووضع العقوبات الملائمة لتلك المخالفات ،للحد من الظواهر الناتجة ذات الأثر السلبي نتيجة سوء الإستغلال القائم داخل شوارع ومدن المحافظات .





أشار عضو مجلس النواب إلي أنه لابد من قيام المحليات بحملات تفتيش للجراجات المخالفة وتوقيع العقوبة الفورية علي ملاك العقارات مع سحب التراخيص مما يضع الأمر علي محمل الجدية ومنع إيجاد فرص للماطلة والأستهتار.



