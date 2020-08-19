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حوادث

قصد الانحراف .. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قصد الانحراف. 

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغًا بما لازمه أن تبحث المحكمة أولًا في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها وهو أمر لايتأتى إلا باستعراض أدلة المخاصمة ليتبين مدى ارتباطها بأسبابها والفصل في هذه المرحلة من مراحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضى من مستندات دون أن يكون للمخاصم أن يبدى أسبابًا جديدة أو أن يقدم أوراق أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير .
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