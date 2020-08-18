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رياضة

الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ دجلة .. وترحيب بعودة همام طارق

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
اختتم الفريق الأول  لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لمواجهة فريق  وادى دجلة فى الثامنة من مساء غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الجولة العشرين من مسابقة  الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى الفرنسى “ديديه جوميز” علي خوض مران الفريق علي ملعب ستاد الاسماعيلية الرئيسي
وشهد المران عودة الدولى العراقى “همام طارق”  لصفوف الفريق بعد غياب دام ٥ أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا المستجد.

وقام لاعبو الفريق بالترحيب بهمام طارق الذي خاض مران  على هامش المران الختامي.

ومن المقرر أن يخوض الدولى العراقى برنامج تدريبى مكثف بجانب تدريباته الجماعية ضمن صفوف الفريق من أجل سرعة تجهيزه مع الفريق.
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