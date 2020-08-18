AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لجان مشتركة ومؤتمر في أكتوبر.. السودان: زيارة الوفد المصري ممتازة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:14 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
Advertisements
أ ش أ
وصف مجلس الوزراء السوداني، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المصري رفيع المستوي المكون من وزراء الصحة والطاقة والكهرباء والصناعة والتجارة، بأنها كانت زيارة ذات نتائج ممتازة، مؤكدًا ضرورة تنشيط أعمال اللجان المشتركة وعقد المؤتمر الاستثماري المشترك في أكتوبر القادم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بطريقة إيجابية وسريعة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله حمدوك؛ حيث تلقى تقريرًا بشأن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي الوفد المرافق والتي عقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة ولقاءات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم من الجانب المصري ناقشت قضايا الربط الكهربائي والبنى التحتية والاستثمار وسد النهضة والتبادل التجاري والصحة والتعليم، ما أشار خلالها الدكتور حمدوك من أن الزيارة تشكل بداية لعمل مشترك بين البلدين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أن مجلس الوزراء السوداني - أكد خلال اجتماعه - ضرورة إعادة جامعة القاهرة فرع الخرطوم وذلك لما يمكن أن تضيفه للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن المجلس أشاد بمبادرة الجانب المصري لاستقبال جرحى الثورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبحث ملفات التعاون المشترك.. رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية

لبحث التعاون المشترك.. رئيس الوزراء يصل السودان في زيارة رسمية

فور وصوله الخرطوم.. جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى

لحظة وصول رئيس الوزراء للسودان على رأس وفد رفيع المستوى.. شاهد

رئيس الوزراء: أحمل رسالة من الرئيس السيسى لقيادات دولة السودان.. فيديو

بيان مصري سوداني مشترك: عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

شعبة المخابز: لا علاقة لنا بتخفيض وزن الخبز.. وأحمد موسى: في الصعيد بناكل عيش مش رز

برفقة زوجها.. شيرين عبد الوهاب بإطلالة تكشف زيادة في وزنها

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

قلبى ياناس .. ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم |فيديو

نتحقق من المعلومات.. روسيا تعلق على اعتقال رئيس مالى

AdvertisementS

وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى أثناء متابعة أعمال كوبرى كلابشة فى أسوان

"توازنات داخلية خاصة".. ماذا تعني إقالة وزير الدفاع الإثيوبي وكبار رجال الدولة؟

الصحة تعلق على منحى إصابات فيروس كورونا.. وتوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

رسميا.. انطلاق كيا كرنفال 2021 في كوريا الجنوبية.. صور