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توك شو

خير الله: حزب الله يستطيع أن يؤكد أو ينفي ضلوعه فى مقتل رفيق الحريري.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:18 م
المحكمة
المحكمة
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إبراهيم القادري
قال بشارة خير الله الكاتب الصحفي اللبناني ، إن الشارع اللبناني يفكر بالعاطفة قد يكون حزب الله متورط في قتل الحريري ولكننا لم نجد الدليل .

وأضاف خير الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان المحكمة لم تجد القيود التي تدل علي ضلوع حزب الله في قتل رفيق الحريري واكتفت بكشف اسم سليم جميل عياش انتمائه إلى حزب الله .

وأوضح خير الله ، أن حزب الله هو الذي بيده ان يؤكد او ينفي قتلة الى رفيق الحريري .

وتابع : ان مع تسلسل الاحداث التي نراها نتوقع ان يرفض حزب الله تسليم عياش .

واستكمل : اننا نثق في العدالة الدولية و سعد الحرير ينم عن قبوله للحكم لأنه من المنادين بالعدالة .
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