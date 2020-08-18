خير الله: حزب الله يستطيع أن يؤكد أو ينفي ضلوعه فى مقتل رفيق الحريري.. فيديو

قال بشارة خير الله الكاتب الصحفي اللبناني ، إن الشارع اللبناني يفكر بالعاطفة قد يكون حزب الله متورط في قتل الحريري ولكننا لم نجد الدليل .





وأضاف خير الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان المحكمة لم تجد القيود التي تدل علي ضلوع حزب الله في قتل رفيق الحريري واكتفت بكشف اسم سليم جميل عياش انتمائه إلى حزب الله .





خير الله ، أن حزب الله هو الذي بيده ان يؤكد او ينفي قتلة الى رفيق الحريري . وأوضحالذيبيدهالى





وتابع : ان مع تسلسل الاحداث التي نراها نتوقع ان يرفض حزب الله تسليم عياش .



