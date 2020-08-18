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ديني

أمين الفتوى: كلمة "شكرا" تأثيرها قوي.. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:09 م
الشكر
الشكر
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن معنى الشكور، هو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل.


وأضاف أمين الفتوى ، في لقاء تليفزيوني، عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الإنسان قد يعيش في المتوسط 70 عاما،  الثلث منها نوم و15 حتى سن البلوغ، ولكن الله يكافئ العبد على عبادته في الباقي جزاء أبديا.


وأشار إلى أن الله الشكور، يعطي المحصور الزمني باللا محصور في الجزاء، منوها بأن الشرع يأخذ بيد الإنسان بأقل شيء حتى ينجو به ويعبر به إلى بر الأمان، حتى أنه يجازي إزاحة الأذى عن الطريق بما لا يتوقعه العبد المسلم.


وتابع: نحن نشكر الله باللسان والجوارح والقلب والإنفاق في سبيله، والله يشكرنا بالجزاء على هذا العمل الصالح.


وأبرز أمين الفتوى، تأثير كلمة "شكرا" منوها بأن البعض يظنها ثقيلة ويتكبر عليها، لكن لها تأثير كبير، والنبي يقول "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".
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